РФ призывает к сбалансированности в развитии отношений Молдавии с соседями

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия не выступает против сотрудничества Молдавии с другими странами, но хотела бы, чтобы оно не шло во вред уже созданному сотрудничеству двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Молдавии Игорем Додоном.

Президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном. Это первый визит президента Молдавии в РФ с 2008 года.

"Мы обсуждали с президентом Молдовы, мы совсем не против того, чтобы наши партнеры, в том числе Молдавия, развивала, естественно, свои отношения с партнерами, где бы то ни было, в том числе и в Европе. Просто нам хотелось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме с тем, чтобы ничего не разрушать, с тем, что мы имеем, а только двигаться вперед, улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уровень жизни наших граждан", — сказал Путин.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.