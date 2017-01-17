Россия и Япония обсудили перспективы расширения взаимодействия двух стран

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил со старшим парламентским заместителем МИД Японии Нобуо Киси перспективы углубления российско-японского взаимодействия, сообщили во вторник во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"Проведен обмен мнениями о перспективах углубления российско-японского взаимодействия по двусторонним и международным вопросам в свете итогов состоявшегося в декабре 2016 года официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию", — отметили в МИД РФ.