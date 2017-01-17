Российский сенатор рассказал о готовности расширить связи с Британией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия готова расширить экономическое сотрудничество с Великобританией после ее выхода из общего рынка ЕС, если поступит соответствующее предложение, заявил РИА Новости во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Премьер Британии Тереза Мэй во вторник заявила, что Великобритания покинет общий европейский рынок и таможенный союз ЕС, но рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза.

"Россия будет приветствовать, если после выхода из таможенного союза, из европейского рынка Великобритания захочет расширить экономические отношения", — сказал сенатор.

Джабаров заявил, что к выходу Великобритании из ЕС привела политика, направленная на расширение Евросоюза. "Британия в силу своего богатейшего рыночного опыта поняла, какую угрозу представляет для ее экономики ЕС — он тянет Лондон за собой, пытаясь за счёт развитых стран решать проблемы новых членов ЕС", — сказал он.

По словам первого замглавы комитета, несмотря на то что в странах Восточной Европы живут 20% населения Евросоюза, на них уходит более 50% всех вливаний ЕС.