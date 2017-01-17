Москалькова провела встречу с генсеком Совета Европы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом совершенствование российского законодательства в области защиты прав человека за 20 лет.

"В ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом обсудила результаты в области защиты прав человека и совершенствования законодательства, достигнутые за 20 лет с момента вступления России в Совет Европы, а также существующие проблемы", — написала Москалькова в своем аккаунте Instagram.

Фото опубликовано Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Янв 17 2017 в 6:40 PST

Омбудсмен сообщила, что в ходе встречи были затронуты три блока конкретных проблем помощи гражданам и защиты прав человека, в том числе связанные с работой ЕСПЧ по защите прав граждан России, новой формы работы омбудсмена — правозащитной дипломатии. В качестве примера было приведено взаимодействие Москальковой с украинской коллегой Валерией Лутковской, касающееся условий содержания заключенных граждан России на Украине и украинцев в Крыму и договоренности о передаче Киеву граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму.

"Особо обсудили проблемы наблюдения за правами человека в местах лишения свободы с использованием совместной программы России и Совета Европы "ОНК — новое поколение", а также перспективы развития обучающих семинаров Совета Европы по правам человека для омбудсменов в субъектах Российской Федерации", — добавила Москалькова.

Омбудсмен также подчеркнула, что для защиты прав граждан большое значение имеет расширение контактов с международными организациями.

"Поэтому приглашение в Совет Европы со стороны генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда чрезвычайно важно с точки зрения расширения возможностей защиты прав россиян", — написала она.