Путин назвал конструктивными переговоры с президентом Молдавии

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал конструктивными переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, по итогам которых были обозначены ориентиры развития двусторонних отношений стран.

Президент России Владимир Путин во вторник провел переговоры с главой Молдавии Игорем Додоном. Это первый визит президента Молдавии в РФ с 2008 года.

"Переговоры с президентом Молдавии прошли в очень конструктивной, я бы сказал дружественной атмосфере, носили предметный и заинтересованный характер", — сказал Путин по итогам встречи.

По его словам, подробно был обсужден весь комплекс двусторонних отношений.

"Наметили ориентиры для дальнейшего развития российско-молдавского сотрудничества. Пристальное внимание уделили и региональной проблематике", — добавил Путин.