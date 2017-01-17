Эксперты отмечают снижение темпов и объемов законотворчества в Госдуме

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Доля принятых законопроектов в Госдуме седьмого созыва уменьшилась на треть; также сократилось число инициатив, внесенных депутатами, следует из "Рейтинга законотворцев".

"Рейтинг законотворцев" — регулярное исследование количественных и содержательных параметров работы Госдумы по итогам каждой парламентской сессии. Исследование проводится Фондом ИСЭПИ совместно с "Центром содействия законотворчеству" с 2014 года.

Эксперты анализируют активность по выдвижению законопроектов, результативность их рассмотрения, социальную значимость инициатив, статистику думских голосований, а также продуктивность работы депутатов в комитетах.

Уменьшение числа законопроектов

"Снизились темпы и объёмы нового законотворчества, обычно оцениваемые экспертами как одни из самых высоких в мире. Доля законопроектов, внесённых депутатами, сократилась с 50% до 40% от числа всех предложенных законопроектов. Доля принятых законопроектов уменьшилась на треть, несмотря на то, что Госдума впервые за одну сессию рассматривала сразу две волны законопроектов о бюджетном процессе", — говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что за два с половиной рабочих месяца Госдумы VII созыва свои законопроекты внесли сто парламентариев (22% депутатского корпуса), что в 2,5-3 раза ниже показателей предыдущих сессий.

Кроме того, в 2,5 раза сократилась доля законопроектов, возвращённых депутатам из-за некачественной проработки и допущенных процедурных нарушений.

"Вопросы повышения качества власти и законотворчества, развития парламентского контроля стали профилирующей темой собственных законодательных инициатив депутатов. Им посвящено 10,5% от числа всех депутатских законопроектов, внесённых в период первой сессии Госдумы", — говорится в пресс-релизе.

Консенсусное голосование

Также авторы исследования указывают на то, что в новом созыве Госдумы наблюдается расширение практики консенсусного одобрения законопроектов: если документ принимается, то "за" него чаще всего голосует большинство представителей разных фракций.

"В ходе первых чтений по принятым законопроектам показатель консенсусного голосования осенью удержался на прежнем уровне — около 62%. В ходе вторых чтений консолидированная поддержка законопроектов фракциями теперь встречается вдвое чаще, чем перед выборами — 55,5% принятых законопроектов одобрены всеми фракциями против 26% весной 2016 года (раньше показатель обычно находился около отметки 40%)", — отмечается в документе.

Эту тенденцию авторы исследования объясняют принятыми в Госдуме нового созыва решениями, которые учитывают интересы оппозиции при распределении комитетов и обеспечивают всем фракциям более широкие возможности участия в парламентских дискуссиях.

Результаты работы фракций

Аналитики отмечают, что "Единая Россия" в Госдуме VII созыва задаёт курс на работу с другими фракциями, членами Совета Федерации или региональными заксобраниями, внеся наибольшее количество совместных законопроектов.

При этом фракция "Справедливая Россия" стала лидером по активности самостоятельной работы, внеся больше всего "однопартийных" законопроектов, следует из "Рейтинга законотворцев".

"Эсеры" широко применяют практику общефракционного законотворчества, представляя в Госдуму законопроекты из предвыборной программы "25 справедливых законов" за подписью большинства членов фракции во главе с Сергеем Мироновым. В результате "эсеры" заняли первые два десятка мест в рейтинге депутатов по активности", — говорится в пресс-релизе.

"Депутаты ЛДПР лишь ненамного отстали от "Справедливой России" по количеству депутатских инициатив, наращивая темп законотворческой работы к концу первой сессии", — отмечается в документе.

Отмечается, что активность коммунистов снизилась: количество новых программно-идеологических законопроектов фракции, внесённых в Госдуму после выборов, невелико.