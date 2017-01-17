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Политика

Эксперты отмечают снижение темпов и объемов законотворчества в Госдуме

Тема:
Главное за 17 января 2017 года (8)
00:4417.01.2017
(обновлено: 18:44 17.01.2017)
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Пленарное Заседание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Доля принятых законопроектов в Госдуме седьмого созыва уменьшилась на треть; также сократилось число инициатив, внесенных депутатами, следует из "Рейтинга законотворцев".

Последнее пленарное заседание Госдумы РФ осенней сессии
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"Рейтинг законотворцев" — регулярное исследование количественных и содержательных параметров работы Госдумы по итогам каждой парламентской сессии. Исследование проводится Фондом ИСЭПИ совместно с "Центром содействия законотворчеству" с 2014 года.

Эксперты анализируют активность по выдвижению законопроектов, результативность их рассмотрения, социальную значимость инициатив, статистику думских голосований, а также продуктивность работы депутатов в комитетах.

Уменьшение числа законопроектов

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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"Снизились темпы и объёмы нового законотворчества, обычно оцениваемые экспертами как одни из самых высоких в мире. Доля законопроектов, внесённых депутатами, сократилась с 50% до 40% от числа всех предложенных законопроектов. Доля принятых законопроектов уменьшилась на треть, несмотря на то, что Госдума впервые за одну сессию рассматривала сразу две волны законопроектов о бюджетном процессе", — говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что за два с половиной рабочих месяца Госдумы VII созыва свои законопроекты внесли сто парламентариев (22% депутатского корпуса), что в 2,5-3 раза ниже показателей предыдущих сессий.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Кроме того, в 2,5 раза сократилась доля законопроектов, возвращённых депутатам из-за некачественной проработки и допущенных процедурных нарушений.

"Вопросы повышения качества власти и законотворчества, развития парламентского контроля стали профилирующей темой собственных законодательных инициатив депутатов. Им посвящено 10,5% от числа всех депутатских законопроектов, внесённых в период первой сессии Госдумы", — говорится в пресс-релизе.

Консенсусное голосование

Также авторы исследования указывают на то, что в новом созыве Госдумы наблюдается расширение практики консенсусного одобрения законопроектов: если документ принимается, то "за" него чаще всего голосует большинство представителей разных фракций.

Государственная Дума РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"В ходе первых чтений по принятым законопроектам показатель консенсусного голосования осенью удержался на прежнем уровне — около 62%. В ходе вторых чтений консолидированная поддержка законопроектов фракциями теперь встречается вдвое чаще, чем перед выборами — 55,5% принятых законопроектов одобрены всеми фракциями против 26% весной 2016 года (раньше показатель обычно находился около отметки 40%)", — отмечается в документе.

Эту тенденцию авторы исследования объясняют принятыми в Госдуме нового созыва решениями, которые учитывают интересы оппозиции при распределении комитетов и обеспечивают всем фракциям более широкие возможности участия в парламентских дискуссиях.

Результаты работы фракций

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Руководитель фракции "Единая Россия" рассказал о работе партии в Госдуме
Аналитики отмечают, что "Единая Россия" в Госдуме VII созыва задаёт курс на работу с другими фракциями, членами Совета Федерации или региональными заксобраниями, внеся наибольшее количество совместных законопроектов.

При этом фракция "Справедливая Россия" стала лидером по активности самостоятельной работы, внеся больше всего "однопартийных" законопроектов, следует из "Рейтинга законотворцев".

"Эсеры" широко применяют практику общефракционного законотворчества, представляя в Госдуму законопроекты из предвыборной программы "25 справедливых законов" за подписью большинства членов фракции во главе с Сергеем Мироновым. В результате "эсеры" заняли первые два десятка мест в рейтинге депутатов по активности", — говорится в пресс-релизе.

Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 30 ноября 2016
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"Депутаты ЛДПР лишь ненамного отстали от "Справедливой России" по количеству депутатских инициатив, наращивая темп законотворческой работы к концу первой сессии", — отмечается в документе.

Отмечается, что активность коммунистов снизилась: количество новых программно-идеологических законопроектов фракции, внесённых в Госдуму после выборов, невелико.

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