Эксперты отмечают снижение темпов и объемов законотворчества в Госдуме

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Доля принятых законопроектов в Госдуме седьмого созыва уменьшилась на треть; также сократилось число инициатив, внесенных депутатами, следует из "Рейтинга законотворцев".
Эксперты анализируют активность по выдвижению законопроектов, результативность их рассмотрения, социальную значимость инициатив, статистику думских голосований, а также продуктивность работы депутатов в комитетах.
Уменьшение числа законопроектов
Отмечается, что за два с половиной рабочих месяца Госдумы VII созыва свои законопроекты внесли сто парламентариев (22% депутатского корпуса), что в 2,5-3 раза ниже показателей предыдущих сессий.
"Вопросы повышения качества власти и законотворчества, развития парламентского контроля стали профилирующей темой собственных законодательных инициатив депутатов. Им посвящено 10,5% от числа всех депутатских законопроектов, внесённых в период первой сессии Госдумы", — говорится в пресс-релизе.
Консенсусное голосование
Также авторы исследования указывают на то, что в новом созыве Госдумы наблюдается расширение практики консенсусного одобрения законопроектов: если документ принимается, то "за" него чаще всего голосует большинство представителей разных фракций.
Эту тенденцию авторы исследования объясняют принятыми в Госдуме нового созыва решениями, которые учитывают интересы оппозиции при распределении комитетов и обеспечивают всем фракциям более широкие возможности участия в парламентских дискуссиях.
Результаты работы фракций
При этом фракция "Справедливая Россия" стала лидером по активности самостоятельной работы, внеся больше всего "однопартийных" законопроектов, следует из "Рейтинга законотворцев".
"Эсеры" широко применяют практику общефракционного законотворчества, представляя в Госдуму законопроекты из предвыборной программы "25 справедливых законов" за подписью большинства членов фракции во главе с Сергеем Мироновым. В результате "эсеры" заняли первые два десятка мест в рейтинге депутатов по активности", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что активность коммунистов снизилась: количество новых программно-идеологических законопроектов фракции, внесённых в Госдуму после выборов, невелико.