Путин поручил разработать проект по управлению жилфонда Генпрокуратуры

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ вместе с Генпрокуратурой РФ разработать и до 1 марта внести в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение прокуроров полномочиями по управлению, распоряжению закрепленным за органами и организациями прокуратуры жилищным фондом, говорится в указе президента РФ.

"Правительству РФ разработать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и до 1 марта 2017 года внести в Госдуму Федерального Собрания проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прокуратуре РФ", предусматривающий наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по управлению и распоряжению закрепленным за органами и организациями прокуратуры РФ жилищным фондом РФ, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, а также полномочиями выступать от имени РФ при государственной регистрации права собственности РФ на объекты федеральной собственности, закрепленной за органами и организациями прокуратуры РФ", — следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что к Путину обратились глава СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. В общей сложности, на обеспечение жильем сотрудников двух ведомств они запросили 27 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной в свою очередь заявил РИА Новости, что администрация президента и правительство "с пониманием" отнеслись к обращению Генпрокуратуры РФ по поводу обеспечения сотрудников ведомства жильем, в том числе касательно выделения из бюджета 18,9 миллиардов рублей.