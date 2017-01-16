Пушков призвал США не использовать отмену санкций как рычаг давления на РФ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новая администрация США не должна использовать вопрос отмены антироссийских санкций как рычаг давления на РФ.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Times, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. Трамп также сказал о возможности снятия санкций США с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.

"Новой администрации США не следует считать отмену санкций рычагом для получения уступок от России. Обама пытался этого добиться. Результат известен", — написал Пушков в своем Twitter.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.

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