Трамп заявил, что намерен поначалу доверять Меркель и Путину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поначалу доверять канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину, но это может не продлиться долго, сообщает газета Times, взявшая интервью у Трампа.

Трамп заявил в интервью газете, что "поначалу он будет доверять госпоже Меркель и господину Путину, но это может не продлиться долго".

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах. Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.