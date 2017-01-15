Совфед 18 января досрочно прекратит полномочия сенатора Тулохонова

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Совфед на своем первом заседании 18 января намерен досрочно прекратить полномочия сенатора от Бурятии Арнольда Тулохонова.

Этот вопрос включен в повестку дня заседания, сообщается на сайте палаты.

Ранее сенатор, академик Российской академии наук Тулохонов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий члена Совета Федерации по собственному желанию. Парламентарий впредь намерен заниматься наукой.

Президент Владимир Путин в ноябре 2016 года напомнил, что в конце 2015 года просил представителей власти, в том числе высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Глава государства пообещал сотрудникам Управделами президента, Минобразования, МВД и ФСБ, избранным в состав Российской академии наук, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью вместо работы в органах власти.

Как следует из материалов РАН, на прошедших в конце октября выборах новых членов академии в ее состав, в частности, были избраны Тулохонов (академик), замглавы МВД и начальник следственного департамента министерства Александр Савенков, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, замдиректора по науке Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет (члены-корреспонденты).