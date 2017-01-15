Косачев: демократы в США предпочли обвинить в своем проигрыше Кремль

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американская администрация Барака Обамы после кибератак на сервера Демократической партии предпочла выстроить "псевдополитическую цепочку", обвинив в этом РФ и возложив ответственность за свой проигрыш на выборах на Кремль, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Парламентарий назвал реакцию Вашингтона истерией, отметив, что она грозит повториться и в других странах.

"Американцы из администрации Обамы с безответственной легкостью (или ошеломляющим цинизмом) выстроили псевдополитическую цепочку "За утечкой информации с сервера Демпартии стоит Кремль", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

По его словам, в это этой цепочке аксиомой является только факт утечки. Все последующие выводы в любом правовом и демократическом государстве требуют исчерпывающих доказательств, с сохранением презумпции невиновности, отметил сенатор.

По его словам, после утечек с серверов Демократической партии в первую очередь должна была расследоваться возможность того, что утечку допустили "внутренние кроты" в партии без участия хакеров. Также, по мнению сенатора, после исключения этого варианта нужно было рассмотреть возможность того, что сервер действительно взломали хакеры, которые могли быть из любой страны, в том числе США, что Косачев считает наиболее вероятным.

"Еще один вариант — сервер действительно взломали хакеры, но они могли быть и из США (что наиболее вероятно), и из любой другой страны, и из международной группы; технических возможностей дать своим действиям "российские" адреса тоже масса", — добавил политик.

По его словам, после того, как две предыдущих версии кибератак были бы отклонены, третьим вариантов должно было рассматриваться то, что хакеры имеют отношение к России, но действуют самостоятельно и не имеют никакого отношения к российским ведомствам.

"И только исключив третье, опять же без "права на ошибку", допустимо переходить к политике", — подчеркнул Косачев. "Коей и является, без всякого сомнения, тактика проигравших демократов — банально свалить свой проигрыш на Кремль. Политикой псевдо, бесчестной и низкопробной", — отметил сенатор.

По его словам, Обама рискует уйти со своего поста не только "хромой уткой", но и войти в историю в качестве псевдопрезидента, откровенно обманувшего свой народ и многие другие народы.