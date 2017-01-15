В Калининграде предложили Литве кирпич для строительства забора на границе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская сторона поддерживает любые инициативы, направленные на поддержание прозрачности границ и борьбу с контрабандой, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя намерение Литвы построить забор на границе с Россией.

При этом он усомнился в том, что реализация проекта по строительству 135-километрового заграждения обойдется Вильнюсу в анонсированные 3,6 миллиона евро. Алиханов предположил, что, скорее всего, речь идет об оснащении пограничных пунктов "камерами и специальной техникой". "Я думаю, что это либо неверная интерпретация слов, либо, может быть, какая-то попытка произвести впечатление на СМИ", — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что область готова совместно с соседями противодействовать незаконным трансграничным операциям, а дополнительное усиление границы, запланированное литовской стороной, не будет иметь негативных последствий для самого западного региона России.

Кроме того, Алиханов добавил, что Вильнюс может приобрести все необходимые для возведения забора стройматериалы в Калининградской области. "Если они считают, что возведение стены будет способствовать тому, чтобы остановить контрабанду — пожалуйста, флаг в руки. Мы, со своей стороны, готовы поставлять им стройматериалы. Пусть строят, если хотят", — сказал он.

Накануне глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас обнародовал планы по строительству 135-километрового забора на границе Литвы и Калининградской области. По словам политика, на возведение сооружения уже выделены 3,6 миллиона евро.