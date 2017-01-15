Пенс опроверг сообщения о контактах команды Трампа с Москвой

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный вице-президент США Майк Пенс опроверг сообщения СМИ, что команды избранного американского президента Дональда Трампа якобы поддерживала контакт с Москвой.

Пенс сделал заявление в интервью телеканалу Fox News

"Я вступил в команду этим летом и могу сказать, что все контакты команды Трампа или его соратников поддерживались исключительно с американским населением", — заявил Пенс.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. Трамп заявил, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.