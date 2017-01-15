Песков дал характеристику кандидату на пост госсекретаря США Тиллерсону

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона "жестким, но конструктивным", об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"Он жесткий. Он очень требовательный. Он до последнего будет настаивать на своих интересах и он будет крайне настойчив, продвигая свою позицию, но он готов выслушать ваши аргументы", — охарактеризовал Тиллерсона пресс-секретарь президента России, отметив, что в этом заключается "конструктивная черта" его характера.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Москва Тиллерсона своим другом, Песков сослался на известное высказывание бывшего премьер-министра Великобритании лорда Палмерстона, заметив, что у любого государства нет неизменных друзей, но есть неизменные интересы.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".

Кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря должна получить одобрение в сенате.