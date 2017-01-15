Патрушев объяснил, почему Демпартия США винит РФ во вмешательстве в выборы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сегодня складывается впечатление, что Демократическая партия США пытается отыграться на России за свои просчеты и неудачи внутренней политики.