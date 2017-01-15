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Политика

Патрушев: курс Обамы определил взаимодействие России с НАТО и Евросоюзом

16:2815.01.2017
(обновлено: 16:33 15.01.2017)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Курс президента США Барака Обамы не только отбросил отношения Вашингтона и Москвы далеко назад, но и во многом определил вектор взаимодействия России с НАТО и Евросоюзом, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Противостояние России и США и ключевая проблема нового времени
"По крайней мере, избранный президент США (Дональд Трамп — ред.) в своих выступлениях не называет Россию угрозой или злом. Курс Барака Обамы не только отбросил российско-американские отношения далеко назад, но и во многом определил вектор взаимодействия России с НАТО и Евросоюзом, наметившийся за последние несколько лет. И одной антироссийской риторикой тут, к сожалению, дело не заканчивалось", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он, в частности, отметил, что число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в три раза. Интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации увеличилась почти вдвое, а самолетов дальнего радиолокационного обнаружения — в девять раз.

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© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Суть и смысл глобального противостояния России и США
"Консолидированные усилия Запада направлены, в числе прочего, на подрыв интеграционных процессов с участием нашей страны, на девальвацию идеи "русского мира" в целом, что угрожает безопасности не только России, но и целого ряда государств", — подчеркнул Патрушев.

Кроме того, по его словам, взят устойчивый курс на дальнейшее расширение Альянса, куда форсированно подтягивают Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину, продолжается размещение элементов глобальной системы ПРО США в Европе.

Тимофей Сергейцев философ, методолог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Война за рог изобилия
"Наряду с постановкой на боевое дежурство в Румынии комплекса "Иджис Эшор" планируется приступить к развертыванию позиционного района в Польше. Принято решение о размещении американских противоракетных комплексов в Республике Корея. Под предлогом так называемого "вынужденного реагирования" на активизацию деятельности России в Заполярье руководство НАТО принимает меры по укреплению северного фланга блока", — отметил также Патрушев.

В свою очередь, решение Белого дома объявить персонами нон грата 35 российских дипломатов, по его словам, "стало самым масштабным случаем единовременного выдворения сотрудников дипмиссии со времен "холодной войны".

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Политика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • eternal_vatnik
    Вывод из всего сказанного Патрушевым один: никаких уступок СШП и НАТО.
    За отменой исполнения Россией договора об оружейном плутонии стоит очень много. Потому и требования Путина к СШП и НАТО о возврате к договору жесткие: возврат Пиндостана к 2000-му году.

    Пиндосы всё прекрасно понимают. Скачут только русофобы.
    17:42
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • eternal_vatnik
    Вывод из всего сказанного Патрушевым один: никаких уступок СШП и НАТО.
    За отменой исполнения Россией договора об оружейном плутонии стоит очень много. Потому и требования Путина к СШП и НАТО о возврате к договору жесткие: возврат Пиндостана к 2000-му году.

    Пиндосы всё прекрасно понимают. Скачут только русофобы.
    17:42
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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