Патрушев: курс Обамы определил взаимодействие России с НАТО и Евросоюзом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Курс президента США Барака Обамы не только отбросил отношения Вашингтона и Москвы далеко назад, но и во многом определил вектор взаимодействия России с НАТО и Евросоюзом, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"По крайней мере, избранный президент США (Дональд Трамп — ред.) в своих выступлениях не называет Россию угрозой или злом. Курс Барака Обамы не только отбросил российско-американские отношения далеко назад, но и во многом определил вектор взаимодействия России с НАТО и Евросоюзом, наметившийся за последние несколько лет. И одной антироссийской риторикой тут, к сожалению, дело не заканчивалось", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он, в частности, отметил, что число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря возросло в три раза. Интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации увеличилась почти вдвое, а самолетов дальнего радиолокационного обнаружения — в девять раз.

"Консолидированные усилия Запада направлены, в числе прочего, на подрыв интеграционных процессов с участием нашей страны, на девальвацию идеи "русского мира" в целом, что угрожает безопасности не только России, но и целого ряда государств", — подчеркнул Патрушев.

Кроме того, по его словам, взят устойчивый курс на дальнейшее расширение Альянса, куда форсированно подтягивают Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину, продолжается размещение элементов глобальной системы ПРО США в Европе.

"Наряду с постановкой на боевое дежурство в Румынии комплекса "Иджис Эшор" планируется приступить к развертыванию позиционного района в Польше. Принято решение о размещении американских противоракетных комплексов в Республике Корея. Под предлогом так называемого "вынужденного реагирования" на активизацию деятельности России в Заполярье руководство НАТО принимает меры по укреплению северного фланга блока", — отметил также Патрушев.

В свою очередь, решение Белого дома объявить персонами нон грата 35 российских дипломатов, по его словам, "стало самым масштабным случаем единовременного выдворения сотрудников дипмиссии со времен "холодной войны".