Патрушев призвал к последовательной работе с США для нормализации отношений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия готова к последовательной работе с США по восстановлению сотрудничества на основе равноправия и взаимоуважения, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что с избранием президентом США Дональда Трампа нельзя говорить о принципиальных изменениях в российско-американских отношениях. "Иллюзий относительно скорого ослабления мер стратегического сдерживания России мы не питаем", — завил глава СБ РФ.

"Потребуется последовательная и кропотливая работа по всем направлениям. В том числе по тем, по которым она была прекращена или свернута. Мы к такой работе готовы. Разумеется, на основе равноправия и взаимоуважения. Ведь от нее будет зависеть стабильность в международных отношениях в целом. А это, убежден, полностью соответствует коренным интересам и американского народа", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

Он добавил, что определенные возможности для конструктивного взаимодействия с США откроются в борьбе с терроризмом, в сфере информационной безопасности и по некоторым другим направлениям.

"В случае заинтересованности администрации Дональда Трампа будем готовы к возобновлению полноформатных консультаций с американскими партнерами по линии Совета безопасности Российской Федерации", — заключил Патрушев.