Патрушев призвал к последовательной работе с США для нормализации отношений

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия готова к последовательной работе с США по восстановлению сотрудничества на основе равноправия и взаимоуважения, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Потребуется последовательная и кропотливая работа по всем направлениям. В том числе по тем, по которым она была прекращена или свернута. Мы к такой работе готовы. Разумеется, на основе равноправия и взаимоуважения. Ведь от нее будет зависеть стабильность в международных отношениях в целом. А это, убежден, полностью соответствует коренным интересам и американского народа", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
"В случае заинтересованности администрации Дональда Трампа будем готовы к возобновлению полноформатных консультаций с американскими партнерами по линии Совета безопасности Российской Федерации", — заключил Патрушев.