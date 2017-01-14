Владимир Нарожный стал главой парламента Адыгеи

КРАСНОДАР, 14 янв — РИА Новости, Светлана Берило. На внеочередном заседании Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея в субботу был избран новый председатель республиканского парламента, им стал Владимир Нарожный, сообщает пресс-служба государственного совета-Хасэ Республики Адыгея.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова в связи с истечением срока полномочий Аслана Тхакушинова.

Ранее Кумпилов занимал должность председателя парламента республики.

"В связи с указом президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Мурата Кумпилова временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея депутаты удовлетворили его заявление, досрочно прекратили полномочия депутата и председателя госсовета-Хасэ", — говорится в сообщении государственного совета-Хасэ.

Отмечается, что на должность председателя законодательного органа республики была предложена кандидатура зампредседателя республиканского парламента, председателя комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям, руководителя фракции "Единая Россия", депутата пяти созывов законодательного органа региона Владимира Нарожного.

"В результате тайного голосования Владимир Нарожный единогласно был избран председателем государственного совета-Хасэ Республики Адыгея", — отмечает ведомство.

Владимир Нарожный родился 19 января 1947 года в Шовгеновском районе Адыгейской автономной области Краснодарского края. Являлся депутатом парламента Республики Адыгея первого, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

С марта 2011 года по январь 2013 года занимал должность председателя парламентского комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям. С января 2013 года по октябрь 2016 года был избран председателем госсовета-Хасэ РА. С октября 2016 по январь 2017 года — заместитель председателя государственного совета-Хасэ РА, председателем комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям.

Является членом партии "Единая Россия" и руководителем депутатской фракции "Единая Россия" в госсовете-хасэ.