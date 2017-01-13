Косачев: Москва готова сотрудничать со всеми фракциями Европарламента

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия готова взаимодействовать со всеми фракциями Европарламента вне зависимости от их отношения к Москве, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
ЕС в 2014 году ввел санкции в отношении России и ограничительные меры против парламентариев, что, по словам Косачева, является "наиболее нелогичным сегментом". В любом случае, как отметил сенатор, Россия "прилагает усилия для поддержания контактов с нашими европейскими коллегами, но в них не хватает регулярности и системности".
"С нашей стороны есть готовность к взаимодействию со всеми политическими силами Европейского парламента, со всеми фракциями. Мы готовы говорить и с теми, кто разделяет наши позиции, и с теми, кто их жестко критикует. Мы решительные сторонники продолжения диалога между парламентариями", — подчеркнул Косачев.