России нужен новый закон о госслужбе, заявил замглавы МЭР Фомичев

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Корректировка текущего закона о государственной службе для улучшения этой системы почти бесполезна, для выстраивания новой системы и улучшения образа чиновника необходим новый закон, считает статс-секретарь, замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

"Нам, наверное, придется в какой-то момент — и лучше это делать прямо сейчас — говорить о том, что нам нужен совсем другой закон о госслужбе. Совсем — не совершенствование текущего, а просто выстраивание нового института госслужбы под тот новый образ, который мы перед собой видим. Он будет, видимо, совсем другой", — сказал Фомичев, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

По его словам, современная система госслужбы логична и внутренне непротиворечива, однако она закрепляет "ровную конструкцию карьерного бюрократа, который проходит все ступени государственной службы, получает чины".

"Никто вообще не знает, что такое чин, к чему он, кроме того, что на нашем уровне принимается указ президента и какая-то надбавочка небольшая идет. Мы себя греем надеждой, что это как-то соответствует воинским званиям, и мы все генерал-полковниками ходим. Никакой другой информации этот чин не несет", — указал замминистра.

В свою очередь для выстраивания нормальной системы найма госслужащего, по его словам, необходимо пройти несколько развилок. "Сохранять ли статус госслужащего как госслужащего, или это просто один из видов работы, у которого есть свои ограничения, но никакого отдельного статуса нет, никакой отдельной пенсионной системы нет, которая еще не факт, что лучше, чем обычная, потому что она привязана к маленькому окладу", — привел он пример.

Фомичев указал, что официальный оклад, например, у директора департамента составляет 7,8 тысячи рублей, у заместителя министра — 8,9 тысячи рублей, остальное — стимулирующие надбавки. "Я думаю, многие госслужащие, которые рассчитывают на большую пенсию, когда на нее выйдут, будут очень разочарованы тем размером пенсии, который они исходя из своего оклада будут получать. И так нужно будет пройтись по всем ключевым вопросам нашей государственной службы в том виде, в котором она есть в нашем законе", — добавил он.

"И мне кажется, на этом этапе почти бесполезно пытаться подкручивать эту очень жестко сформулированную конструкцию… Она порождает ровно те проблемы, про которые мы говорили, и они в рамках этой конструкции, на мой взгляд, не решаемы. Нам просто нужна другая конструкция госслужбы, отсюда — уже и госуправления", — заключил замглавы министерства.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.