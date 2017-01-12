Депутат: Крым является частью РФ, а потому не нуждается ни в чьем признании

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Крым является частью России, следовательно – не нуждается в признании другими странами, как и любая другая часть России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Вячеслав Никонов, комментируя заявления кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В среду Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только при наличии "более широкого" соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Россия абсолютно не нуждается в том, чтобы кто-то признавал Крым. Это не независимое государство, это часть России. И никакая часть России ни в чьем признании не нуждается", — заявил специализирующийся на международной тематике Никонов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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