В Москве спикер Госдумы Володин встретится с главой ПАСЕ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ПАСЕ Педро Аграмунт на встрече в Москве продолжат обсуждение отношений между российским парламентом и парламентской ассамблеей Совета Европы. Пока российская сторона не приняла решения об участии в работе сессии ПАСЕ в этом году.
Делегация ПАСЕ находится с рабочим визитом в РФ 11-13 января. Помимо встреч в Государственной Думе, ожидается, что глава парламентской ассамблеи Совета Европы также примет участие в работе Гайдаровского форума в РАНХиГС и круглом столе по дипломатическим отношениям между Россией и Испанией.
"Накануне вечером он (Аграмунт — ред.) прибыл в Россию вновь, нисколько не побоявшись возможности не переизбрания на второй срок, которым ему угрожала, в частности, украинская делегация в ПАСЕ. Глава ассамблеи выступает за конструктивный диалог с Россией и Федеральным Собранием РФ", — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Участие РФ в январской сессии ПАСЕ
Ожидается, что одним из вопросов, которые обсудят Володин и Аграмунт станет участие делегации РФ в январской сессии ПАСЕ. Российская делегация еще полностью не сформирована, равно как и нет окончательного решения о том, будет ли она принимать участие в зимней сессии ПАСЕ.
"После анализа сложившейся ситуации я пришла к выводу, что Россия не должна посылать заявку на январскую сессию ПАСЕ, это нецелесообразно", — заявила она журналистам.
Россия выступает за диалог
Накануне визита Аграмунта спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что РФ выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет до тех пор, пока не будет изменен регламент ассамблеи и не будут защищены права национальных делегаций.
При этом он скептично отнесся к перспективам добиться какой-то ясности и снять все проблемные вопросы, которые существуют в отношениях РФ и ПАСЕ после одной встречи.
"Если какая-то ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом, будет хорошо. Но надеяться на то, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, будет неправильно, будет завышенным ожиданием от этой встречи", — считает спикер Госдумы.
Он отметил, что парламент любой страны – члена Совета Европы формирует делегацию и она должна автоматически обладать всеми своими правами и полномочиями в случае, если подается заявка на участие в сессии ПАСЕ. "И никто подвергать их сомнению не имеет права. Иначе это подрывает сам дух парламентаризма", — заявил Слуцкий.
Работа в ПАСЕ
Вместе с тем, по словам Слуцкого, это не означает отказ России от работы с ПАСЕ в принципе.
Он добавил, что Госдума будут принимать у себя и руководителей политических групп, и отдельных парламентариев — членов национальных делегаций ПАСЕ, если они будут изъявлять такое желание. "А такое желание изъявляют многие", — сказал Слуцкий.
Он выразил надежду на то, что "объективное представление о российских реалиях будет в итоге доминировать на площадке ПАСЕ над оголтелой русофобией и неконструктивизмом, основанным зачастую на компиляции предвзятых, а порой даже лживых сообщениях в западных СМИ о нашей стране".