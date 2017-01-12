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Политика

В Москве спикер Госдумы Володин встретится с главой ПАСЕ

04:1412.01.2017
(обновлено: 19:27 19.01.2017)
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ПАСЕ Педро Аграмунт на встрече в Москве продолжат обсуждение отношений между российским парламентом и парламентской ассамблеей Совета Европы. Пока российская сторона не приняла решения об участии в работе сессии ПАСЕ в этом году.

Делегация ПАСЕ находится с рабочим визитом в РФ 11-13 января. Помимо встреч в Государственной Думе, ожидается, что глава парламентской ассамблеи Совета Европы также примет участие в работе Гайдаровского форума в РАНХиГС и круглом столе по дипломатическим отношениям между Россией и Испанией.

Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Володин озвучил позицию России по сотрудничеству с ПАСЕ
Аграмунт в прошлом году трижды посетил Россию. В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. Предстоящая встреча будет первой для Володина и Аграмунта.

"Накануне вечером он (Аграмунт — ред.) прибыл в Россию вновь, нисколько не побоявшись возможности не переизбрания на второй срок, которым ему угрожала, в частности, украинская делегация в ПАСЕ. Глава ассамблеи выступает за конструктивный диалог с Россией и Федеральным Собранием РФ", — сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Участие РФ в январской сессии ПАСЕ

Ожидается, что одним из вопросов, которые обсудят Володин и Аграмунт станет участие делегации РФ в январской сессии ПАСЕ. Российская делегация еще полностью не сформирована, равно как и нет окончательного решения о том, будет ли она принимать участие в зимней сессии ПАСЕ.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Матвиенко: Россия не должна подавать заявку на январскую сессию ПАСЕ
По правилам регламента, полномочия делегации подтверждаются на зимней сессии в январе. Если делегация не представляет необходимые для аккредитации документы в январе, это означает, что она не принимает участия в работе сессии целый год. В январе 2016 года Россия решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы со Страсбургом в целом.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Россия не примет участие в работе зимней сессии ПАСЕ, считает Слуцкий
В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не должна участвовать в январской сессии ПАСЕ, это нецелесообразно, поскольку ассамблея так и не изменила свой регламент. При этом Матвиенко подчеркнула, что это ее личное мнение и по поводу участия российской делегации в ПАСЕ, а Совфед и Госдума еще будут проводить консультации.

"После анализа сложившейся ситуации я пришла к выводу, что Россия не должна посылать заявку на январскую сессию ПАСЕ, это нецелесообразно", — заявила она журналистам.

Россия выступает за диалог

Накануне визита Аграмунта спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что РФ выступает за диалог с ПАСЕ, но участвовать в организации, где лишают права голоса, смысла нет до тех пор, пока не будет изменен регламент ассамблеи и не будут защищены права национальных делегаций.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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В ГД обсуждают кандидатуру Толстого на пост главы делегации России в ПАСЕ
"Но вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент. Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла… Любая встреча — это диалог, и хорошо, когда этот диалог идет, потому что есть возможность обсуждать вопросы… Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы была ясность", — отметил Володин.

При этом он скептично отнесся к перспективам добиться какой-то ясности и снять все проблемные вопросы, которые существуют в отношениях РФ и ПАСЕ после одной встречи.

"Если какая-то ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом, будет хорошо. Но надеяться на то, что все эти проблемы в одночасье снимутся, наверное, будет неправильно, будет завышенным ожиданием от этой встречи", — считает спикер Госдумы.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Володин попросил скорректировать состав российской делегации в ПАСЕ
"В отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы комитет полностью поддерживает позицию председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, который заявил, что возвращение к полноформатному участию России в ПАСЕ нецелесообразно планировать до внесения в регламент ассамблеи поправок об отмене возможности оспаривания полномочий национальных делегаций в начале ежегодной сессии ассамблеи", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий.

Он отметил, что парламент любой страны – члена Совета Европы формирует делегацию и она должна автоматически обладать всеми своими правами и полномочиями в случае, если подается заявка на участие в сессии ПАСЕ. "И никто подвергать их сомнению не имеет права. Иначе это подрывает сам дух парламентаризма", — заявил Слуцкий.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Ранее в ходе своих визитов в РФ Аграмунт констатировал неудовлетворительное состояние нынешних отношений ассамблеи и российского парламента и заявлял, что в качестве председателя ассамблеи не может "относиться равнодушно к сложившейся ситуации". При этом Аграмунт отмечал, что Россия является важным членом организации.

Работа в ПАСЕ

Вместе с тем, по словам Слуцкого, это не означает отказ России от работы с ПАСЕ в принципе.

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
© Flickr/ Council of Europe Parliamentary Assembly
Глава ПАСЕ собирается принять участие в работе Гайдаровского форума
"Мы сотрудничество никогда окончательно не прекращали и продолжали вести его со всеми пятью политическими группами ПАСЕ, а также со многими страновыми делегациями в ассамблее", — отметил парламентарий.

Он добавил, что Госдума будут принимать у себя и руководителей политических групп, и отдельных парламентариев — членов национальных делегаций ПАСЕ, если они будут изъявлять такое желание. "А такое желание изъявляют многие", — сказал Слуцкий.

Здание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Глава международного комитета обратил внимание на то, что неучастие делегации РФ в пленарных заседаниях и в работе комиссий ПАСЕ не будет означать полного и тотального разрыва отношений. "Уверен, что позиции в Страсбурге относительно России будут медленно, но верно сдвигаться в сторону здравого смысла. И это движение уже идет", — полагает Слуцкий.

Он выразил надежду на то, что "объективное представление о российских реалиях будет в итоге доминировать на площадке ПАСЕ над оголтелой русофобией и неконструктивизмом, основанным зачастую на компиляции предвзятых, а порой даже лживых сообщениях в западных СМИ о нашей стране".

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