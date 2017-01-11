Тиллерсон рассказал, как долго намерен поддерживать статус-кво по санкциям

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны поддерживать статус-кво своих санкций против РФ до выработки подхода в отношениях с ней, заявил в среду кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон.

В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам одна из сенаторов спросила, считает ли Тиллерсон, что сейчас подходящее время для снятия санкций.

"Очень важно поддерживать статус-кво, пока мы не определим, каким должен быть наш подход", — сказал Тиллерсон.

В случае утверждения на пост госсекретаря Тиллерсон пообещал, что "разработка стратегического подхода в отношении России будет внешнеполитическим шагом", который он намерен "вырабатывать вместе с другими ведомствами" правительства США.