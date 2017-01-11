Шувалов рассказал, когда премьер Японии может посетить Россию

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2017 году может совершить два визита в Россию – в апреле и сентябре, сказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, являющимся также министром по экономическим связям с Россией.

"Мы чувствуем, как интенсивно вы работаете в правительстве Японии… Должен сказать, что за последние месяцы работа межправкомиссии и в целом наши двусторонние контакты значительно отличаются от того, как это было раньше", — сказал российский вице-премьер.

Он напомнил, что у России и Японии есть совместный план по 8 направлениям, который надо выполнять. "Давайте обсудим, как мы будем этот план в течение года выполнять. Перед нами очень сложная задача, поскольку итоги визита президента России в Японию отличные, но нам предстоит с вами проработать в этом году два визита премьер-министра Японии — в апреле и сентябре. Это очень серьезно", — заявил Шувалов.

В свою очередь, Сэко подтвердил, что в конце прошлого года Абэ получил приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Россию. "И он (Абэ – ред.) уже озвучил, что посетит Россию в этом году, и причем в достаточно раннее время года для того, чтобы еще больше ускорить тот настрой, который существует в деле улучшения отношений между нашими странами", — сказал японский министр.

"Что касается плана сотрудничества, который был предложен, то действительно, мы очень устойчиво проводим работу по осуществлению этого плана. И в прошлом месяце в ходе визита в Японию президента вашей страны по многим направлениям было подписано всего 80 документов. Это беспрецедентное количество", — отметил Сэко.

По его словам, этот факт подтверждает, что у РФ и Японии очень большой потенциал для развития отношений. "Нужно отметить, что достигнутые результаты ни в коем случае не являются конечной точкой. Это всего лишь почва для дальнейшего развития…", — добавил он.