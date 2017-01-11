Тиллерсон: надо отвечать РФ на стремления вернуть место на глобальной арене

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон считает, что у России есть "географический" план по восстановлению ее места на глобальной арене и полагает, что на действия РФ в рамках этого плана необходим ответ.

"Россия более чем чего-то еще хочет вернуть свое место на глобальной арене. У них есть взгляд на развал Советского Союза. Они были немного дезориентированы в переходное время", — сказал он на слушаниях в сенате, где утверждается его кандидатура. И добавил, "план России географический. И если не отвечать акциями на этот план, она будет продолжать свои действия".