ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон считает, что у России есть "географический" план по восстановлению ее места на глобальной арене и полагает, что на действия РФ в рамках этого плана необходим ответ.
Тиллерсон: надо отвечать РФ на стремления вернуть место на глобальной арене
- А кто то говорил что он умный...19:1911.01.20171
- S N в ответ пользователю Станислав Глебов(показатьскрыть)Станислав Глебов, да вроде пока никто...21:4611.01.20170
- Ответом не подавишся?!22:1111.01.20170
- То есть он хочет сказать, что фиг вам а не место на глобальной арене.00:4712.01.20171
- в ответ пользователю (показатьскрыть)