Тиллерсон призвал продолжать сотрудничество с Россией в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что США и России необходимо продолжать сотрудничество в ядерной сфере.

"Да, я думаю, что это та область, в которой мы должны продолжать сотрудничать с Россией, иметь доступ к ним, следить за исполнением их обязательств и быть уверенными, что наши обязательства также исполняются", — ответил Тиллерсон на вопрос сенатора, видит ли он перспективы сотрудничества с РФ в ядерной сфере и в области нераспространения ядерного оружия.