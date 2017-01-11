Тиллерсон рассказал, как США должны строить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.