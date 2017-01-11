Косачев указал на ошибки в докладе о "российской вербовке Трампа"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Доклад о "российской вербовке Трампа" сфальсифицирован провокаторами, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, чье имя также упоминается в документе.

"Вот любопытная для меня лично новость. В опубликованном на сайте Buzzfeed докладе якобы американских спецслужб о "российской вербовке Трампа" на 18-й странице упомянута и моя скромная персона", — написал сенатор в ФБ.

В части, касающейся Косачева, по его словам, в так называемом докладе нет ни одного слова правды. "Неправильно указана моя должность. Я не знаком с (адвокатом Трампа — ред.) Майклом Коэном и, признаюсь, до сегодняшнего дня даже не слышал такого имени, при всем к нему уважении. И я не был ни в Праге, ни в других чешских городах как минимум лет пять, а быть может и больше", — отметил он.

Такие нестыковки позволяют сенатору сделать однозначный вывод о том, что "либо доклад сфальсифицирован провокаторами, не владеющими информацией и черпающими ее "с потолка", для достоверности рассыпая по тексту конкретные имена, либо американским спецслужбам с таким качеством работы надо просто коллективно и единовременно отправляться в отставку".

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских чиновников, что спецслужбы США сообщили уходящему президенту страны Бараку Обаме и избранному президенту США Трампу о своих подозрениях относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет. В Кремле на это ответили, что Россия не собирает порочащих сведений на кого бы то ни было, а работает лишь в интересах глобального мира и безопасности.

На сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, где рассказывалось о том, что российские власти якобы пытались скомпрометировать Трампа. Как говорится в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter, "35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки; стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности".

Сбор данных для предполагаемого "компромата" против Дональда Трампа финансировали его оппоненты среди республиканцев во время первичных выборов, а затем сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.