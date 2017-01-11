Путин обсудит с правительством социально-экономические задачи на 2017 год

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством по приоритетным задачам в социально-экономической сфере на 2017 год.

"Состоится очередное совещание Владимира Путина с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере на 2017 год. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в 2016 году, несмотря на санкции и структурные перекосы, смогло выполнить большинство пунктов плана действий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития. По его словам, этот опыт должен быть использован и при подготовке нового комплексного плана действий правительства.

Медведев также заявил о том, что инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Премьер отметил, что достижение ориентира ЦБ по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.

Глава государства в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых на рубеже 2019-2020 годов. Минэкономразвития уже приступило к разработке этого плана, первые результаты, как ожидается, будут представлены весной.

ВВП России за январь-ноябрь 2016 года, по данным Минэкономразвития, снизился на 0,6%. Министерство улучшило прогноз по спаду ВВП страны на прошлый год до 0,5% с 0,6%.

Прогноз социально-экономического развития РФ разрабатывается по вариантам, отражающим изменения внешних и внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития страны, основных направлений их достижения.

Базовый прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает рост экономики на 0,6% при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель. В сценарий "базовый плюс" заложен рост ВВП в 1,1% при цене нефти в 48 долларов за баррель. В министерстве уже заявляли, что считают его более реалистичным.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил в интервью газете "Коммерсант", что во втором полугодии 2017 года министерство ожидает роста ВВП в годовом выражении на уровне 2%.