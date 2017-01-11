Госдума соберется на первое заседание весенней сессии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ соберутся 11 января на первое пленарное заседание весенней сессии, которое, как ожидается, откроет своим выступлением спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, следует из порядка работы палаты на среду.

В ходе заседания парламентарии планируют обсудить примерную программу законопроектной работы и заслушать в рамках "правительственного часа" доклад министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Всего в думской повестке запланировано рассмотрение 101 вопроса, среди которых первое чтение законопроекта о декриминализации побоев близких родственников.

Ранее один из авторов проекта, депутат от "Единой России" Ольга Баталина пояснила, что поправки устраняют неоднозначное толкование положений УК РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона, переводящего побои в разряд административных правонарушений, при этом в Уголовный кодекс были внесены особые нормы, распространяющиеся на побои, совершенные близкими родственниками.

По ее словам, у людей вызывало "объективное недоумение", почему конфликты внутри семьи, побои родственников являются преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением". Законопроект предлагает эту коллизию устранить.