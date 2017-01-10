ЦИК направил в суд протоколы в отношении двух партий

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России составила и направила в суды протоколы об административном правонарушении в отношении двух партий, речь идет о Трудовой партии России и Партии социальной солидарности, которые вовремя не представили сведения о поступлении и расходовании средств, сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Пресс-служба ЦИК во вторник сообщила, что комиссия приступила к приему сведений о поступлении и расходовании средств политических партий в IV квартале 2016 года. В ЦИК напомнили о необходимости своевременно предоставлять соответствующие документы. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение порядка или срока представления этих сведений, уточнили в ведомстве.

В частности, "по итогам проверки отчетов за III квартал 2016 года в отношении двух политических партий были составлены протоколы об административном правонарушении, которые направлены в суды", отметили в пресс-службе.

"Трудовая партия России в сроки, установленные федеральным законом, не подала сведения о поступлении и расходовании средств за третий квартал 2016 года. Партия социальной солидарности вовремя не представила сведения за второй квартал 2016 года", — сообщил член ЦИК Шевченко.

Отчеты о поступлении и расходовании средств за IV квартал 2016 года должны быть представлены в Центризбирком не позднее 30 января 2017 года, отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, в комиссию до 3 апреля должны поступить сводные финансовые отчеты партий за минувший год.