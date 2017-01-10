Кремль выразил готовность вести диалог с США даже в условиях санкций

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Санкции чрезвычайно негативно сказываются на отношениях РФ и США, но Москва готова и приветствует диалог даже в таких условиях, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку отношения находятся сейчас, скажем так, в низшей точке, безусловно, существуют совершенно разные форматы по нормализации отношений. Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двухсторонних отношениях, но, вместе с тем, и даже в условиях санкций, безусловно, любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому", — заявил Песков на вопрос, является ли отмена санкций условием для выхода на позитивную траекторию общения с США.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.