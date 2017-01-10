Лавров оставил запись в книге в посольстве Португалии после кончины Соареша

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил во вторник посольство Португалии, где оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной экс-президента страны Мариу Соареша.

"От имени министерства иностранных дел России и от себя лично выражаю искренние соболезнования руководству и народу Португалии в связи с кончиной Мариу Соареша. Это был выдающийся деятель, стоявший у истоков современной португальской государственности, всегда ставивший на первое место интересы своего народа, снискавший глубокое уважение в мире своей позицией в пользу укрепления безопасности на международной арене", — сказал он.

"В нашей стране всегда будут помнить то внимание, которое Мариу Соареш уделял развитию дружеских связей между народами наших стран. В эти печальные для португальцев дни скорбим вместе с вами", — подчеркнул Лавров.

Соареш дважды занимал пост премьер-министра, с 1986 по 1996 год — президент страны, был основателем Социалистической партии Португалии. Соареш скончался 7 января на 93-м году жизни в одной из клиник Лиссабона.