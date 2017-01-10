Глава комитета ГД назвал "театром абсурда" пополнение "списка Магнитского"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Включение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Андрея Лугового в санкционный "список Магнитского" является театром абсурда, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее в понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

"Включение в "список Магнитского" Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна — театр абсурда. Складывается устойчивое ощущение, что фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судей, прокуроров и других вносятся случайным образом", — сказал депутат РИА Новости во вторник.

Пискарев считает причиной того, что этот список всплыл вновь, выступление Эштона Картера, который обвинил Россию в неэффективной борьбе с терроризмом в Сирии, а также "бездоказательно приписал нашей стране обвинение в кибератаках во время выборов в США и прочие гадости".

"Все это звенья одной цепи, состоящей из отсутствия элементарной логики, этики и уважения к другой стране", — добавил он.

Парламентарий отметил, что Америка является крайне талантливой и преуспевающей страной "в организации грязных политических шоу, а этот ритуальный танец вокруг смерти Магнитского — один из одиозных его элементов".

"Уходящая администрация Обамы в очередной раз подтверждает собственную неуверенность и боязнь в улучшении отношений с Россией. Убежден, пройдет совсем немного времени, и от "списка Магнитского" не останется даже пепла", — сказал Пискарев.