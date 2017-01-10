Глава комитета ГД назвал "театром абсурда" пополнение "списка Магнитского"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Включение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и депутата Андрея Лугового в санкционный "список Магнитского" является театром абсурда, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Включение в "список Магнитского" Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна — театр абсурда. Складывается устойчивое ощущение, что фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судей, прокуроров и других вносятся случайным образом", — сказал депутат РИА Новости во вторник.
"Все это звенья одной цепи, состоящей из отсутствия элементарной логики, этики и уважения к другой стране", — добавил он.
Парламентарий отметил, что Америка является крайне талантливой и преуспевающей страной "в организации грязных политических шоу, а этот ритуальный танец вокруг смерти Магнитского — один из одиозных его элементов".
"Уходящая администрация Обамы в очередной раз подтверждает собственную неуверенность и боязнь в улучшении отношений с Россией. Убежден, пройдет совсем немного времени, и от "списка Магнитского" не останется даже пепла", — сказал Пискарев.