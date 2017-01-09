Путин встретится с ректором Высшей школы экономики

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярославом Кузьминовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в понедельник график президента предполагает рабочие встречи.

"Из публичного сегодня его общение с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым. Вы знаете, что Путин неоднократно посещал эту школу, он регулярно общается и с самим Кузьминовым, он общался в самой "Вышке" с ведущими экономистами, часто прибегает к такому формату общения для такого апдейта видения экономического, понимания ситуации. Кроме того, на следующий год четверть века исполнится "Вышке", поэтому много вопросов для обсуждения", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента уточнил, что достаточно рутинный график главы государства, состоящий в основном из рабочих встреч, продолжится также и во вторник.