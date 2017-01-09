Косачев: Запад потерпел фиаско при попытке установить лидерство США в мире

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Лидерство Запада в его американском прочтении потерпело сокрушительное фиаско, в этом смысле Барак Обама — не просто проигравший выборы президент, а символ завершающейся эпохи "пост-холодной войны", написал в своем блоге на сайте Совфеда в понедельник глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Отчаянные потуги Обамы списать свой проигрыш на российского президента лишь внешне выглядят как банальное сведение счетов. Речь о гораздо более глубоком поражении американизма и более системных сдвигах в мировой политике, нежели победа (Дональда) Трампа над (Хиллари) Клинтон в отдельно взятой стране", — отметил Косачев.

По его словам, у нас на глазах заканчивается 25-летний период "пост-холодной войны". В 1991 году распад СССР и мировой социалистической системы должны были положить конец межблоковому противостоянию Запада и Востока, Россия тогда единственная посчитала "холодную войну" ушедшей в историю и попыталась выйти из логики противостояния, отметил сенатор.

"Но для Запада последующая четверть века стала временем ничем не сдерживаемой эйфории сорвавших куш победителей, которым дозволено все и для которых подчинение остального мира своей воле и своим интересам — не более чем заслуженная контрибуция", — добавил политик, отметив, что за этим последовали роковые ошибки, которые Запад совершал по собственному усмотрению и возведя их в ранг стратегии.

© AP Photo/ Andrew Harnik Президент США Барак Обама

Разделенная Европа

По большому счету, этих ошибок три, считает Косачев. "Первая — разделение международной безопасности. Себе и союзникам — привилегированные условия, лояльным режимам — военная и политическая поддержка, остальным — пусть сами разбираются. Ставка была сделана не на коллективные решения, а на сохранение НАТО и его расширение на Восток", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в Европе консолидировалась группа "истинных друзей США" — Великобритания, Польша и три балтийские страны, которые стали навязывать свои антироссийские фобии и НАТО, и Евросоюзу.

"К сожалению, такому напору не смогли противостоять традиционные европейские лидеры — Германия, Франция и Италия. В результате объединенная Европа утратила самодостаточность и стала заложником предвзятых анализов и ложных решений. Сфера безопасности и сотрудничества разделилась на дробные части. Мир лишился возможности работать сообща", — написал Косачев.

Вторая ошибка, по словам российского политика, вытекающая из первой — бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств под лозунгами обеспечения глобальной и национальной безопасности. Инструментом такой политики Косачев назвал "попытки "демократизации" суверенных государств через шельмование законных властей и прямую поддержку оппозиции".

Разрушение системы права

Третья ошибка, вытекающая из первой и второй — принижение роли, а в ряде случаев — игнорирование международных институтов, прежде всего ООН, но также и ОБСЕ, отметил сенатор РФ.

"Та же Югославия с Косово, Ирак, Ливия и Сирия, равно как и множество других откровенно неправовых действий атлантистов снизили порог применения военной силы в международных отношениях. Разрушается сама система международного права, которая призвана создавать рамки и условия для взаимодействия, не допуская конфронтации", — подчеркнул глава комитета СФ.

В результате этих ошибок, отметил Косачев, весь мир пришел в состояние беспрецедентной нестабильности с резко возросшими террористическими угрозами, радикализацией традиционных религий, выходящими из-под контроля миграционными потоками и угрозами режиму нераспространения ядерного оружия.

"И это не только и не столько Обама и его ставленница Клинтон с таким же мышлением. Это Буш-Клинтон-Буш-Обама как четыре президента США, не справившиеся с соблазном всеми силами сохранять американское лидерство и диктовать волю "победителя" окружающему миру в условиях реально окончившейся "холодной войны" и совершенно других возможностей налаживания взаимодействия с бывшими противниками", — добавил парламентарий.

Разрушение обычных сценариев

По его словам, роковые ошибки следуют по пятам, они настигают США и их верных союзников во все большем числе мировых сценариев, носящих все более непредсказуемый и разрушительный характер.

"Но мир не может оставаться вечным заложником американских просчетов — лидерство Запада в его американском прочтении потерпело сокрушительное фиаско. И в этом смысле Обама — не просто проигравший выборы президент. Он — символ завершающейся эпохи "пост-холодной войны", длившейся два с половиной десятилетия", — написал Косачев.

Он отметил, что "уходит в историю еще одна эпоха конфронтации, которая могла бы не быть таковой". "Трамп, будем надеяться, понимает бесперспективность логики "победителей и проигравших" лучше своих обанкротившихся предшественников. У мира сохраняется шанс на коллективные решения в интересах всех, а не "избранных", который не должны упустить ни США, ни объединенная Европа, ни мы в России", — заключил Косачев.