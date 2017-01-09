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Политика

Назначен новый начальник Следственного департамента МВД

12:3909.01.2017
(обновлено: 14:23 09.01.2017)
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и начальник Следственного департамента МВД Александр Романов
© Фото: МВД России

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил личному составу Следственного департамента МВД нового руководителя, который также займет пост замминистра, сообщает пресс-центр ведомства.

Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Кремле. 23 ноября 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ранее департамент возглавлял Александр Савенков. Он написал рапорт об отставке после критики со стороны президента Владимира Путина, который пообещал чиновникам, избранным в состав Российской академии наук, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью.

После этого Путин назначил заместителем министра внутренних дел – начальником Следственного департамента МВД Александра Романова, который до этого занимал пост замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В структуре главка он также руководил Главным следственным управлением.

Представляя нового руководителя подчиненным, Колокольцев отметил, что Романов "досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами".

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Политика
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10 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • trmruslan
    При столь высоких на значениях, хотелось бы законодательно закрепить- указывать конкретную фамилию рекомендовавшего или выдвигавшего данную кандидатуру человека.
    ... Во первых всей стране будет понятно- кто с кем харчуется.
    ... Во вторых если вдруг когда либо возникнут вопросы к назначенцу, что бы эти же вопросы возникали к тому кто ходотайствовал за него.
    Пусть все будет прозрачно.
    А вновь назначеным хочется пожелать- здоровья, благоразумия, порядочности и верности присяге! Успехов в нелегкой работе!
    14:21
    09.01.2017
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  • trmruslan в ответ пользователю gorez-15(показатьскрыть)
    gorez-15, позвольте возрозить .Зп сотрудника состоит из весьма обычного оклада за звание и должность 28-32 тыс руб ( это капитан-майор) остальное это премиальные выплаты за добросовестную работу, квалификацию, секретность и т.п. И часть этих выплат сотрудник лишается при низких результатах работы, а ряд надбавок предусмотрены далеко не для всех должностей.Да и под одну гребенку всех грести не стоит. Если в Главке генерал или полковник берет взятки, причем тут Ваш, Мой да и любой другой участковый, ППСник, опер из ближайшего ОВД, Собровец или омоновцев .... Всех и не перечислить, и работают десятки тысяч сотрудников ежедневно и на совесть! Проблема в том, что в их работу переодически вмешивается .... "Телефонное право"...А как вы себе представляете "другую" формы оплаты сотрудника?
    21:16
    09.01.2017
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