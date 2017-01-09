Назначен новый начальник Следственного департамента МВД

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил личному составу Следственного департамента МВД нового руководителя, который также займет пост замминистра, сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее департамент возглавлял Александр Савенков. Он написал рапорт об отставке после критики со стороны президента Владимира Путина, который пообещал чиновникам, избранным в состав Российской академии наук, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью.

После этого Путин назначил заместителем министра внутренних дел – начальником Следственного департамента МВД Александра Романова, который до этого занимал пост замначальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В структуре главка он также руководил Главным следственным управлением.

Представляя нового руководителя подчиненным, Колокольцев отметил, что Романов "досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами".