В СПЧ надеются развивать контакты с главами Госдумы и Совета Федерации

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) рассчитывают в этом году продолжить практику встреч с главами Совета Федерации и Госдумы, она позволяет СПЧ быть в курсе законопроектной деятельности и вовремя направлять в парламент свои рекомендации по поводу проектов, затрагивающих права человека, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что состоявшаяся в прошлом году встреча с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко заложила хорошую основу для создания новой практики – встречи президиума СПЧ с руководителями палат парламента.

"Мы рассчитываем, что в этом году встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко продолжатся и состоится первая встреча с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Мы считаем очень важной такую практику, поскольку она позволяет СПЧ быть в курсе законопроектной деятельности и вовремя направлять в парламент свои рекомендации по поводу законопроектов, затрагивающих права человека", — сказал Федотов.

Кроме того в СПЧ рассчитывают на то, что парламент, имеющий помимо прочего функцию парламентского контроля, будет использовать возможности СПЧ в этом компоненте своей деятельности, добавил собеседник агентства.