Пейдж признал необходимость изменения отношений с Москвой

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Враждебность уходящий американской администрации по отношению к России по поводу якобы вмешательства в выборный процесс в США подчеркивает острую необходимость изменить стратегический подход в отношениях с Москвой, сообщил агентству Sputnik, бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж.

"К сожалению, Вашингтон уже на протяжении десятилетий продолжает кидать камни в Россию. Основным влиянием стало не что иное, как увеличившаяся геополитическая нестабильность по всему миру, которая ослабляет позицию США. Давно назрела необходимость в лидерстве, окончании нечестной политики, а также новом стратегическом подходе", — заявил Пейдж.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. На слушаниях присутствовали директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Слушания в конгрессе состоялись за день до намеченного на пятницу специального брифинга разведслужб для избранного президента Дональда Трампа по кибератакам против Демократической партии, кандидат от которой — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку. Однако неопровержимых доказательств предоставлено так и не было. Представители спецслужб пообещали дать более подробную информацию в течение недели.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.