В Белом доме рассказали о том, как решали вопрос с санкциями против России

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Администрация президента США Барака Обамы не нуждалась в дополнительных доказательствах "причастности России к кибератакам" для введения антироссийских санкций, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
Как напомнил Эрнест, еще в октябре 2016 года представители разведсообщества США с уверенностью заявили о "хакерских атаках со стороны РФ на США".
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".