Керри в прощальном письме признал пользу перезагрузки отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Политика "перезагрузки" отношений между США и Россией принесла "ощутимую пользу", говорится в письме госсекретаря Джона Керри к американскому президенту Бараку Обаме.

Письмо, написанное по случаю завершения работы действующей администрации, посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009-2017 годах.

"Во время первого срока президента Обамы США и Россия перезагрузили отношения, что привело к ощутимой выгоде в плане контроля за ядерными вооружениями и маршрутов поставок для наших военных в Афганистане", — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В 2010 году Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3, в соответствии с которым стороны обязались сократить ядерное вооружение. Кроме того, Россия позволила США перебрасывать грузы для проведения военной операции в Афганистане через свою территорию.

"Мы сохранили способность сотрудничать в некоторых областях, представляющих взаимный интерес, таких как переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (по ядерной программе Ирана – ред.), защите морских пространств и координации действий по проблемам Арктики", — пишет госсекретарь.

Керри также отметил, что из Сирии при содействии России было вывезено химическое оружие.

В то же время в письме повторяются обвинения в адрес Москвы в связи с "агрессией на Украине", кибератаками, за которыми якобы стоят российские хакеры.

Власти России не раз отрицали обвинения в агрессии на Украине, а также в причастности к хакерским атакам на американские системы. Американская сторона так и не привела доказательств своих утверждений.

Действующая администрация США сложит свои полномочия 20 января, когда к своим обязанностям приступит избранный президент Дональд Трамп.