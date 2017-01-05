ЦИК предложил расширить объем видеонаблюдения на избирательных участках

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центризбирком РФ предлагает к президентским выборам организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках областных и районных центров, что позволит охватить участки, где голосуют почти 90 миллионов человек, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Говоря о возможности организации видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 году, он напомнил, что ЦИК предложил расширить объем видеонаблюдения по сравнению с выборами депутатов Госдумы.

"Напомню, тогда на избирательных участках с видеонаблюдением голосовало 37 миллионов человек. Сейчас Центральная избирательная комиссия предложила установить видеонаблюдение на всех участках областных и районных центров Российской Федерации, а это уже почти 90 миллионов человек смогут голосовать на избирательных участках с видеонаблюдением", — сказал Булаев.

"Данное предложение президентом Российской Федерации поддерживается, и соответствующие поручения даны и правительству Российской Федерации в целом, и Минсвязи, Минфину. Мы надеемся, что будет найдено решение, в первую очередь, финансового обеспечения этого предложения, хотя и понимаем, что это очень сложная задача и немалые деньги требуются для реализации предложений", — добавил зампред ЦИК.

Видеонаблюдение на избирательных участках в ходе прошедших 18 сентября 2016 года выборов депутатов Госдумы было организовано в 15 регионах России. Кроме того, правительство РФ выделило дополнительные средства из федерального бюджета на организацию видеонаблюдения еще в 13 городах-миллионниках, помимо этих полутора десятков регионов, где местные власти сами изыскали ресурсы для видеотрансляции с выборов. Видеонаблюдением по всей стране была охвачена почти треть избирательных участков.