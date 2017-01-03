Орешкин вошел в состав президиума Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин включил главу Минэкономразвития Максима Орешкина в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в президиум Совета, сообщает пресс-служба президента России.

"Внести в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам и в состав президиума этого Совета, утвержденные указом президента РФ от 30 июня 2016 года… изменения, включив в них Орешкина М.С. — министра экономического развития Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце ноября 2016 года.