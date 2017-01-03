Депутат ЕР просит МИД выслать 12 американских дипломатов из России

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой рассмотреть вопрос о высылке 12 американских дипломатов из России, деятельность которых, по мнению депутата, может угрожать национальной безопасности РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В условиях, когда США вводят против России все новые и новые санкции, деятельность отдельных сотрудников американского дипведомства может содержать реальные угрозы национальной безопасности РФ, препятствовать поддержанию достаточного уровня социального, политического и оборонного существования и инновационного развития страны, неуязвимости и независимости ее интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям", — говорится в запросе Лаврову.

Депутат отправляет в МИД "на случай принятия в последующем решения о высылке" список из 12 имен американских дипломатов, среди них: первый секретарь посольства США в Москве Брэдфорд Бэлл, замглавы миссии США Линн Трейси, вице-консул по экономическим вопросам США на Урале Майкл Ритчи, глава политического отдела посольства в Москве Энтони Годфри, советник-посланник по экономическим вопросам посольства США В России Дуглас Крамер, генконсул в Петербурге Томас Лири и консул в Петербурге Чед Норберг.

Указанные сотрудники, утверждает Федоров, проводят регулярные встречи по всей стране с представителями так называемой пятой колонны и "агентами влияния" США. "Их действия вызывают проведение активистами многочисленных пикетов и митингов протеста", — говорится в запросе депутата.

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

Санкции были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".