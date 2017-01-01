Депутаты ГД смогут пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы c начала 2017 года вновь получили право пользоваться залами официальных делегаций (ЗОЛДами) в аэропортах.
"Есть такое поручение. Этот вопрос прорабатывался и, действительно, с нового года депутаты Госдумы в региональных командировках и служебных командировках за границу смогут пользоваться залами официальных лиц и делегаций", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.
При этом он отметил, что речь не идет о VIP-залах. "У нас в законе о статусе депутата Государственной Думы прописаны только залы официальных лиц и делегаций, VIP-залы к ним не относятся", — пояснил депутат.