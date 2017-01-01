Депутаты ГД смогут пользоваться залами официальных делегаций в аэропортах

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы c начала 2017 года вновь получили право пользоваться залами официальных делегаций (ЗОЛДами) в аэропортах.

Пользование ЗОЛДами за счет бюджета для депутатов было отменено в шестом созыве для экономии средств.

"Есть такое поручение. Этот вопрос прорабатывался и, действительно, с нового года депутаты Госдумы в региональных командировках и служебных командировках за границу смогут пользоваться залами официальных лиц и делегаций", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по регламенту Михаил Романов.

При этом он отметил, что речь не идет о VIP-залах. "У нас в законе о статусе депутата Государственной Думы прописаны только залы официальных лиц и делегаций, VIP-залы к ним не относятся", — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что в прошлом созыве Госдумы было принято решение об оптимизации затрат. "Но все-таки служебная необходимость есть депутатам пребывать, использовать (залы официальных делегаций). И закон у нас один. Наши коллеги из верхней палаты парламента, Совета Федерации пользуются как раз залами. Здесь всего лишь приводится в соответствие эта норма", — отметил Романов.