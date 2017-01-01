Закон о финансировании преодолевших 3% барьер партий вступает в силу

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Закон об увеличении финансирования партий, преодолевших на выборах в Думу 2016 года трехпроцентный барьер, вступает в силу в это воскресенье.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении государственного финансирования политических партий, набравших не меньше 3% голосов избирателей. Теперь стоимость голоса избирателя будет повышена на 42 рубля со 110 до 152 рублей.

Согласно действующему законодательству, государственное финансирование получают партии, преодолевшие трехпроцентный барьер на выборах в Госдуму. Сейчас финансирование получают четыре парламентские партии — "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР "Справедливая Россия". Раньше госфинанирование получала и партия "Яблоко". Однако по итогам выборов 2016 года она набрала лишь 1,99% голосов избирателей. Поэтому теперь средства, которые выделялись на "Яблоко", будут перераспределены пропорционально между партиями, преодолевшими 3% барьер.

Как сообщалось ранее, по мнению авторов законопроекта, повышение финансирования необходимо в первую очередь для господдержки тех политических партий, представительство которых в Госдуме седьмого созыва сократилось по результатам выборов депутатов 2016 года.

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации законопроекта, составит в 2017 году 6,952 миллиарда рублей, отмечалось в сопроводительных документах.

Выборы депутатов Госдумы седьмого созыва 18 сентября 2016 года прошли впервые с 2003 года по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). По результатам выборов в Госдуму седьмого созыва прошли шесть партий: "Единая Россия" получила 343 мандата в парламенте, КПРФ – 42, у ЛДПР — 39 мест, а "Справедливой России" – 23, также в парламент прошли представитель партии от партии "Родина" и "Гражданская платформа".