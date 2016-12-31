Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжено обсуждение ситуации в Ближневосточном регионе, включая сирийский кризис и палестино-израильское урегулирование. Затронуты также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что лидеры поздравили друг друга с Новым годом.