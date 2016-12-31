Эксперт: Путин вновь переиграл Обаму решением не вводить контрсанкции

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент РФ Владимир Путин вновь переиграл президента США Барака Обаму на политическом поле, решив не вводить против Вашингтона ответные санкции, заявил в пятницу РИА Новости вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

В четверг администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

"На следующий день после того, как администрация Обамы выдвинула бездоказательные обвинения во вторжении в систему выборов в США и ввела санкции против российских дипломатов и организаций, президент Путин вновь переиграл США, дав гораздо лучший дипломатический ответ", — сказал Расмуссен.

По его словам, "несмотря на рекомендации предпринять равнозначные и оправданные действия в отношении американских дипломатов в России, он решил быть выше этого и избежать создания дополнительных помех для внешней политики избранного президента США Дональд Трампа".

"Решение (Путина) подождать и посмотреть, какие шаги предпримет новая администрация США, говорит о высоком профессионализме его самого и его внешнеполитической команды", — сказал Расмуссен.