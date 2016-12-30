Кадыров назвал достойным решение Путина не высылать дипломатов США из РФ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал достойным и продуманным решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на действия Вашингтона, которые, по его мнению, напоминают детские разборки.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США. В пятницу Путин заявил, что Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов - по словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

"С огромной надеждой в Вашингтоне ждали зеркального ответа президента России Владимира Путина. И вот он, ответ последовал - спокойный, продуманный, достойный сильной страны и сильного лидера. Владимир Владимирович показал, что Россия и её лидер выше детских разборок Барака Обамы. Он публично объявил, что никого не намерен высылать или ограничивать свободу передвижения, учебы и отдыха", - написал Кадыров в своем Instagram.

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 30 2016 в 10:18 PST

Он отметил, что Кремль прилагает максимум усилий для нормализации отношений с США, это, по его словам, в интересах обоих государств и мирового сообщества. Также лидер Чечни выразил надежду на то, что "новые власти США без темных очков изучат сложившуюся ситуацию и сделают адекватные встречные шаги для предотвращения падения сотрудничества в глубокую пропасть".