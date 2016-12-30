Эксперты оценили решение Кремля по высылке сотрудников МИД России из США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Эксперты и дипломаты в целом скептически оценивают решение администрации президента США Барака Обамы выслать из страны группу российских дипломатов. Зато отказ Кремля от ответных действий опрошенные РИА специалисты называют зрелым и умным политическим ходом.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По его словам, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

Глава МИД Турции назвал шаги США "неправильным подходом"

"Высылка дипломатов — это неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Есть вызовы, с которыми мы должны вместе работать с участием дипломатов. Мы не будем разбираться, кто прав кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны", — заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не хотим, чтобы напряженность между РФ и США повлияла на ситуацию в регионе. Это никому не принесет пользы", — добавил он.

Турецкий дипломат, бывший торгпред Турции в РФ и Египте Айдын Сезер считает, что новыми антироссийскими санкциями нынешняя администрации США Барака Обамы пытается повлиять на избранного президента Дональда Трампа, диктуя ему, какой курс следует проводить по отношению к России.

"Думаю, что основная причина высылки российских дипломатов — это мера американского истеблишмента против просматривающегося потепления отношений с РФ после вступления Трампа в должность. Администрация Обамы пытается оказать влияние на будущую администрацию Трампа и демонстрирует, в каких границах следует действовать избранному президенту. Трампу, если он сочтет данные предостережения излишними, придется приложить множество усилий для того, чтобы уменьшить негативные последствия этих действий", — сказал Сезер РИА Новости.

По его словам, это редчайший случай в дипломатической практике, когда такое количество дипломатов высылается из страны.

"Подобное решение Обамы в конце срока его президентства имеет непосредственную связь с результатами прошедших в США выборов. Администрация США открыто заявляет, что на исход выборов повлияло вмешательство России. Но я сильно сомневаюсь, что такое решение было бы принято, если бы выиграла Хиллари Клинтон. В глобальном масштабе США могли пойти на такой шаг из-за того, что действия России в последнее время сильно их беспокоят и оказывают большое влияние на мировые события", — отметил собеседник агентства.

"(Руководство США) в данном случае ведет себя как агрессивный подросток. Лично я жду не дождусь, когда пост президента займет Дональд Трамп, потому что надеюсь, что он, как зрелый человек, будет действовать с бОльшим достоинством. То, что происходит сейчас, скорее, напоминает разборки позади школы — мировые лидеры не должны так себя вести", — заявил телеканалу RT депутат Европарламента от Партии независимости Соединенного Королевства Рэй Финч.

Он назвал действия администрации президента США "прощальной выходкой президента Обамы".

"Путин демонстрирует ответственный подход к мировой политике"

А вот ответные действия президента Путина эксперты похвалили.

"Владимир Путин оказался умнее: он решил никак не реагировать на действия Обамы, сочтя это ниже своего достоинства. Он как бы ждет, когда пост президента США займет, наконец, взрослый человек", — заявил RT депутат Европарламента Рэй Финч.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, РФ продемонстрировала ответственный подход к мировой политике. По его оценке, Путин показал, что вне зависимости от устоявшихся дипломатических традиций он исходит из долгосрочного и стратегического характера двусторонних отношений с США.

"Президент России наглядно показал, что безотносительно к устоявшимся и в обычной ситуации бесспорным традициям дипломатической практики он исходит из долгосрочного и стратегического характера двусторонних отношений, где не должно быть места ни сиюминутной политической конъюнктуре, ни тем более местечковому политическому мышлению", — считает Косачев.

"Тем самым всему миру продемонстрирован ответственный подход российского руководства к мировой политике, где деловые и конструктивные отношения между Россией и США должны работать в глобальных интересах, несмотря на провокации несостоявшихся политиков и давление не смирившихся с поражением политиканов", — подчеркнул сенатор.

"В истории двусторонних отношений это впервые"

Бывший заместитель генерального секретаря ООН (2002-2011 гг.), председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе отметил, что отказ Кремля от "зеркального ответа" США на высылку российских дипломатов происходит впервые.

"Если наши действительно никак не будут отвечать, то в истории двусторонних отношений это произойдет впервые. Потому что раньше всегда дипломатов высылали, отвечали более-менее зеркально. В 1970-е — 1980-е до сотни дипломатов доходило, 35 человек — это еще не предел", — отметил собеседник агентства.

По мнению Орджоникидзе, администрация Обамы и Демократическая партия до сих пор не могут смириться с проигрышем Хилари Клинтон на выборах. "Они никак не признают свою вину в проигрыше и пытаются ее возложить на другого. Как в детском саду — я не виноват, Петя виноват", — сказал эксперт.

"Уходящая американская администрация хочет на будущее максимально испортить отношения между двумя странами, чтобы администрации Трампа было сложно работать. В этой ситуации Россия делает очень умный политический ход, который, с одной стороны, призван облегчить отношения с новой администрацией, а с другой — односторонне показать, кто действительно хочет их испортить", — заявил РИА Новости Орджоникидзе.

Дипломат предупреждает, что "это может быть не последний такой шаг со стороны Обамы — нам нужно быть внимательнее".